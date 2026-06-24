Apertura in moderato rialzo per Wall Street con focus ai conti di Micron

(Teleborsa) - Apertura in frazionale rialzo per Wall Street
dopo le vendite della seduta precedente che hanno colpito in particolare il settore tecnologico con effetti sul Nasdaq
. Oggi l'attenzione è tutta rivolta ai risultati
di Micron
, considerata uno dei principali termometri della domanda globale legata all’intelligenza artificiale.
Intanto, è debole FedEx
che scontando in particolare la guidance deludente
e nonostante utili oltre le attese. Tra gli annunci aziendali, Qualcomm
ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Modular
, rafforzando così la base software di Qualcomm Technologies per l'IA generativa e agentiva in ambienti data center e edge computing. Mentre SK Hynix prevede di raccogliere oltre 29 miliardi di dollari con la quotazione negli Stati Uniti
e prevede di iniziare le negoziazioni il 10 luglio.
Sulle prime rilevazioni il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.692 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.396 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,45%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,47%).