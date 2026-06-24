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Apertura in moderato rialzo per Wall Street con focus ai conti di Micron

Commento, Finanza
Apertura in moderato rialzo per Wall Street con focus ai conti di Micron
(Teleborsa) - Apertura in frazionale rialzo per Wall Street dopo le vendite della seduta precedente che hanno colpito in particolare il settore tecnologico con effetti sul Nasdaq. Oggi l'attenzione è tutta rivolta ai risultati di Micron, considerata uno dei principali termometri della domanda globale legata all’intelligenza artificiale.

Intanto, è debole FedEx che scontando in particolare la guidance deludente e nonostante utili oltre le attese. Tra gli annunci aziendali, Qualcomm ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Modular, rafforzando così la base software di Qualcomm Technologies per l'IA generativa e agentiva in ambienti data center e edge computing. Mentre SK Hynix prevede di raccogliere oltre 29 miliardi di dollari con la quotazione negli Stati Uniti e prevede di iniziare le negoziazioni il 10 luglio.

Sulle prime rilevazioni il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.692 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.396 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,45%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,47%).
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