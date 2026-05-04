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Parigi: calo per Eurofins Scientific
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 13.00
Ribasso composto e controllato per il
gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che presenta una flessione del 3,08% sui valori precedenti.
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