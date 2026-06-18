Milano 10:42
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Dow Jones 17-giu
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Londra 10:42
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Carrefour, quotazioni in calo a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Carrefour, quotazioni in calo a Parigi
Ribasso per il colosso della grande distribuzione, che passa di mano in perdita del 5,93%.
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