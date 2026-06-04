Parigi: andamento rialzista per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Eurofins Scientific rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Eurofins Scientific , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 63,85 Euro. Primo supporto visto a 62,43. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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