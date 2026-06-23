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Parigi: brillante l'andamento di Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Eurofins Scientific
Seduta vivace oggi per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.
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