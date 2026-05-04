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Parigi: calo per Saint Gobain

Migliori e peggiori
Parigi: calo per Saint Gobain
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Il trend di Saint Gobain mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 77,45 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 75,17. L'equilibrata forza rialzista della società attiva nell'edilizia è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 79,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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