Milano 16:43
47.800 -0,93%
Nasdaq 16:43
27.806 +0,35%
Dow Jones 16:43
49.378 -0,25%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:43
24.194 -0,41%

Piazza Affari: peggiora il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: peggiora il comparto immobiliare italiano
Giornata da dimenticare per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.990,15 punti, ritracciando del 3,00%.
Condividi
```