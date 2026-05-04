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/ Piazza Affari: peggiora il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: peggiora il comparto immobiliare italiano
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Indici settoriali
04 maggio 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che retrocede a 9.990,15 punti, ritracciando del 3,00%.
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