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Piazza Affari: sell-off per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sell-off per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari crolla dell'1,67%, scendendo fino a 32.631,37 punti.
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