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Piazza Affari: STMicroelectronics in rally

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: STMicroelectronics in rally
Prepotente rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 4,52% sui valori precedenti.
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