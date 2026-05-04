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PLATINUM dell'1/05/2026

Finanza
PLATINUM dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Sessione moderatamente positiva quella dell'1 maggio, per il metallo bianco-argenteo, che termina gli scambi in salita a 1.995,5.

La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.030,2. Supporto visto a quota 1.928,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.132,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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