Milano 5-mag
0 0,00%
Nasdaq 5-mag
28.015 +1,31%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 5-mag
10.219 -1,40%
Francoforte 5-mag
24.402 +1,71%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,73%

Il Dow Jones chiude a 49.298,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,73%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +0,73%, terminando la sessione a 49.298,34 punti.
Condividi
```