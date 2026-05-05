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Borsa: Avvio in rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,24%

L'Indice Hang Seng esordisce a 26.095,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,24%
Balza in avanti l'indice Hang Seng, con un incremento dell'1,24%, a quota 26.095,88 in apertura.
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