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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,89%
L'Indice Hang Seng termina la sessione a 24.707,83 punti
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12 giugno 2026 - 06.20
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