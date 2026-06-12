Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
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Londra 11-giu
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Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,89%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 24.707,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,89%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,89%), archiviando le contrattazioni a 24.707,83 punti.
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