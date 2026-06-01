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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,95%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,95%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.421,59 punti
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01 giugno 2026 - 10.25
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