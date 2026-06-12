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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,69%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.658,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,69%
Ottima performance per Hong Kong (+1,69%), che archivia la giornata a 24.658,91 punti.
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