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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care
Il Comparto sanitario dell'Area Euro perde lo 0,80%, continuando la seduta a 776,45 punti.
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