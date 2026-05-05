Francoforte: balza in avanti Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron , con un rialzo del 2,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Aixtron mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 48,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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