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Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
Rialzo marcato per Aixtron, che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.
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