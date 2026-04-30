Milano 10:29
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:29
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Francoforte 10:29
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Francoforte: seduta euforica per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta euforica per Aixtron
Rialzo per Aixtron, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,64%.
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