Milano 11:54
48.238 +0,17%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 11:54
10.598 +0,37%
Francoforte 11:54
24.141 +0,31%

Aixtron scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Aixtron scivola in fondo al mercato di Francoforte
Ribasso scomposto per Aixtron, che esibisce una perdita secca del 6,02% sui valori precedenti.
Condividi
```