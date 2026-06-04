Francoforte: positiva la giornata per Fraport

(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



Lo scenario su base settimanale di Fraport rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Fraport suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 68,25 Euro con tetto rappresentato dall'area 69,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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