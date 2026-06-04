Francoforte: positiva la giornata per Fraport
(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale di Fraport rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Fraport suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 68,25 Euro con tetto rappresentato dall'area 69,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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