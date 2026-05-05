Milano 17:40
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In evidenza Hochtief sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Hochtief sul listino di Francoforte
Protagonista la big tedesca delle costruzioni, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,17%.
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