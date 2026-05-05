In evidenza Indra sul listino di Madrid
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta in rialzo del 4,69%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,39%, rispetto a -1,21% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 53,04 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 55,32, mentre il primo supporto è stimato a 50,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```