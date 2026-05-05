In evidenza Indra sul listino di Madrid

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che tratta in rialzo del 4,69%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,39%, rispetto a -1,21% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 53,04 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 55,32, mentre il primo supporto è stimato a 50,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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