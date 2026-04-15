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/ Madrid: balza in avanti Indra
Madrid: balza in avanti Indra
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In breve
15 aprile 2026 - 13.00
Seduta positiva per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che avanza bene del 2,07%.
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