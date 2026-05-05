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Madrid: su di giri Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: su di giri Indra
Rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,69%.
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