Milano 12:39
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Madrid: Indra scende verso 49,24 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Indra scende verso 49,24 Euro
A picco la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta un pessimo -4,37%.
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