Milano 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Madrid: risultato positivo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Indra
Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
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