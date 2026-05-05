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Indice dei servizi di consumo italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Indice dei servizi di consumo italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 22.706,9 punti, ritracciando dell'1,97%.
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