Milano 17:35
52.024 -1,46%
Nasdaq 18:51
29.532 -2,69%
Dow Jones 18:51
51.829 +0,22%
Londra 17:35
10.429 -0,09%
Francoforte 17:35
24.894 -0,98%

L'Indice dei servizi di consumo italiano scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice dei servizi di consumo italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 23.328,73 punti, in netto calo dell'1,75%.
Condividi
```