Londra: andamento rialzista per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14,52 sterline. Rischio di discesa fino a 14,16 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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