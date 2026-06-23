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Londra: andamento rialzista per British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per British American Tobacco
Apprezzabile rialzo per l'azienda che produce sigarette, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
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