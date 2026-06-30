Milano 12:28
51.674 +1,00%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 12:28
10.592 +1,03%
Francoforte 12:28
24.967 +1,38%

Londra: andamento rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
Bene la compagnia mineraria, con un rialzo del 2,70%.
Condividi
```