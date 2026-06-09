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Londra: andamento rialzista per Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Croda International
Rialzo marcato per la società chimica inglese, che tratta in utile del 2,93% sui valori precedenti.
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