Madrid: scambi al rialzo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Amadeus IT rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Amadeus IT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49,31. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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