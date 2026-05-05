Madrid: scambi al rialzo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Amadeus IT rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Amadeus IT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49,31. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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