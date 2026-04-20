Madrid: scambi negativi per Amadeus IT

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che tratta con una perdita del 2,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amadeus IT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amadeus IT rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Amadeus IT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,63 Euro e primo supporto individuato a 53,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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