Madrid: rosso per Amadeus IT
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con un ribasso del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amadeus IT. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52,19 Euro. Primo supporto visto a 50,91. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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