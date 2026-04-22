Madrid: rosso per Amadeus IT

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , con un ribasso del 2,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amadeus IT . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52,19 Euro. Primo supporto visto a 50,91. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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