Madrid: in acquisto Amadeus IT

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che scambia in rialzo del 5,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amadeus IT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amadeus IT rispetto all'indice.





Tecnicamente, Amadeus IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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