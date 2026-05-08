Madrid: in acquisto Amadeus IT
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che scambia in rialzo del 5,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amadeus IT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amadeus IT rispetto all'indice.
Tecnicamente, Amadeus IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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