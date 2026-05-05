New York: i venditori si accaniscono su Shopify

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che soffre con un calo dell'8,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Shopify rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Shopify sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 119,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 114. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 125,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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