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Shopify, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Shopify, scendono le quotazioni a New York
In forte ribasso l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che mostra un -8,05%.
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