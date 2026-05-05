New York: in rally Western Digital

(Teleborsa) - Protagonista la società che si occupa di archiviazione dei dati , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,28%, rispetto a +2,69% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 481,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 456,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 506,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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