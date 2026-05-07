New York: Western Digital in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che esibisce una perdita secca del 4,21% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,12%, rispetto a +5,44% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 474,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 452,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 495,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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