New York: Western Digital in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che esibisce una perdita secca del 4,21% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,12%, rispetto a +5,44% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 474,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 452,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 495,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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