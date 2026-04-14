New York: scambi in positivo per Amazon

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dell'e-commerce , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,77%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Amazon rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 248,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 243,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 253,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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