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New York: brillante l'andamento di Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Amazon
Rialzo marcato per il colosso dell'e-commerce, che tratta in utile del 2,77% sui valori precedenti.
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