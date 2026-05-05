New York: Qualcomm, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia tech statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,57%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qualcomm più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è in rafforzamento con area di resistenza vista a 191,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 171. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 212,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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