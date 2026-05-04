New York: profondo rosso per Qualcomm
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia tech statunitense, che soffre con un calo del 4,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qualcomm più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 177,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 164,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 191,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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