New York: seduta difficile per Poolcorp
(Teleborsa) - In forte ribasso la società di costruzione e riparazione di piscine, che mostra un -6,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Poolcorp, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Poolcorp mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 186,4 USD con area di resistenza individuata a quota 196,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 182,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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