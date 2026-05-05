New York: seduta difficile per Poolcorp

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di costruzione e riparazione di piscine , che mostra un -6,15%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Poolcorp , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Poolcorp mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 186,4 USD con area di resistenza individuata a quota 196,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 182,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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