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Poolcorp, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Poolcorp, scendono le quotazioni a New York
A picco la società di costruzione e riparazione di piscine, che presenta un pessimo -6,15%.
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