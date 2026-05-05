Milano 17:40
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Nasdaq 20:29
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Dow Jones 20:29
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Parigi: risultato positivo per Eiffage

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Eiffage
Avanza Eiffage, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.
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