Parigi: andamento negativo per Eiffage

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che sta segnando un calo del 2,46%.



Lo scenario su base settimanale di Eiffage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il grafico a breve di Eiffage mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 128,7 Euro e supporto stimato a quota 126,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 131,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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