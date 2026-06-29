Parigi: andamento negativo per Eiffage
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che sta segnando un calo del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale di Eiffage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve di Eiffage mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 128,7 Euro e supporto stimato a quota 126,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 131,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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