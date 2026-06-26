Milano 10:37
51.208 -1,11%
Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 10:37
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Francoforte 10:37
24.784 -0,84%

Parigi: scambi in positivo per Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Danone
Rialzo marcato per il produttore di alimenti e bevande, che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.
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